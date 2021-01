Salesiani: Terni, il 30 gennaio il rettor maggiore presenterà la Strenna 2021

La presentazione della Strenna 2021 si svolgerà nella parrocchia di San Francesco, a Terni. E, grazie all’associazione Salesiani Cooperatori, si potrà seguire online, sul canale Youtube Salesiani Terni. A intervenire sarà il rettor maggiore dei Salesiani, don Angel Fernàndez Artime, che parlerà sul tema “Mossi dalla speranza. Ecco io faccio nuove tutte le cose”. Con lui, interverrà don Francesco Marcoccio.

L’appuntamento è per sabato 30 gennaio 2021, alle 16.15. La Strenna del rettor maggiore riprende lo spirito di Don Bosco al tempo della pandemia da Coronavirus: “Il nostro messaggio sottolinea e ribadisce che, di fronte a questa dura e dolorosa realtà con le sue pesanti conseguenze, continuiamo ad esprimere la certezza di essere mossi dalla speranza: perché Dio nel suo Spirito continua a fare nuove tutte le cose”, si legge nella presentazione. “Don Bosco lungo tutta la sua vita ha dovuto affrontare la durezza di tante situazioni, di tante tragedie e dolore – continua -. Egli è un maestro nel mostrarci come il cammino della fede e della speranza non solo illuminano bensì danno la forza necessaria per cambiare le condizioni sfavorevoli o avverse, o almeno a limitarle fin dove è possibile. Il nostro Padre si è distinto per la straordinaria tenacia e per la visione realistica speciale e profonda. Sapeva guardare più in là dei problemi”.