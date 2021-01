San Francesco di Sales: mons. Nolè (Cosenza) ai giornalisti, “avete il compito di darci le notizie belle, ce ne sono tante che danno speranza”

“Amate il vostro lavoro, amate l’uomo, dategli le pillole di belle notizie, che sono delle vere e proprie cure ricostituenti”. Lo ha detto ieri mattina in cattedrale mons. Francesco Nolé, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, celebrando la messa per i giornalisti. “La nostra vita, a causa della pandemia, è stata privata di tante cose, ogni giorno ascoltiamo tante notizie negative, ma a voi spetta il compito anche di darci le notizie belle, per questo vi esorto a scavare nel fiume carsico di ciò che avviene, perché ci sono tante notizie che danno speranza, a partire da quanti si dedicano totalmente al bene degli altri”.

Per mons. Nolé, “l’incarnazione di Gesù è la più bella notizia della storia perché la parola di Dio si è fatta carne nel seno di Maria e Dio diventa uno di noi, si umilia, si restringe”.