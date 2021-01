Diaconi: un percorso formativo online sul “diaconato come dono profetico per la Chiesa”

“La comunità del diaconato come dono profetico di Dio”. Ecco lo spirito che animerà il percorso di formazione online, al via dal 13 marzo, ispirato al contributo di don Giuseppe Bellia. Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia, dialogherà con padre Luca Garbinetto. La conferenza si svolgerà su Zoom e sarà possibile seguirla sulla stessa piattaforma. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 marzo sul sito della Comunità del diaconato.

Il via all’incontro, alle 10, con la preghiera iniziale. Poi, il via al dialogo cui seguirà un dibattito, mediato da un moderatore. E, poi, la preghiera finale.