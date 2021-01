Diocesi: Fermo, le iniziative per l’Anno di San Giuseppe

L’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Fermo, in occasione dell’anno dedicato a san Giuseppe, patrono della Chiesa universale, indetto da Papa Francesco lo scorso 8 dicembre 2020, cura e propone alcune iniziative pastorali e editoriali in sinergia con i media della diocesi, il periodico “La Voce delle Marche” e la vicaria di Fermo, dal titolo “Nel nome del padre: speciale Anno di San Giuseppe”, anche attraverso un apposito link nel sito dell’arcidiocesi che fungerà da contenitore virtuale di tali iniziative. La proposta – pensata per evidenziare alcuni aspetti salienti della figura di san Giuseppe, in particolare il silenzio, la creatività e la paternità, come ricordato da Papa Francesco – prevede una rubrica sul sito diocesano a cadenza quindicinale firmata da Adolfo Leoni, giornalista e scrittore, sui monasteri presenti in diocesi dal titolo “I luoghi del silenzio”; nel periodico “La Voce delle Marche” verrà invece ospitato uno spazio di approfondimento dell’universo artistico e cinematografico a cura dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e della sezione Ucai di Civitanova Marche (Unione cattolica artisti italiani), intitolata “Arte e Cinema: la creatività della fede”. Durante l’Anno di San Giuseppe inoltre, iniziando da ieri, domenica 24 gennaio, alle 17 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi – dalla Chiesa di San Giuseppe dei frati Cappuccini di Fermo – le catechesi del percorso “Il mondo ha bisogno di padri” in collaborazione con la vicaria di Fermo.