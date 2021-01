Diocesi: Carpi, nel volume “Illustri firme” le figure di chi ha ricevuto i Sacramenti in duomo e si è distinto in città e nel mondo

Andrea Beltrami e Mauro Giubertoni con il volume “Illustri firme”

Far conoscere e riscoprire le figure che hanno ricevuto il battesimo e altri sacramenti nel duomo di Carpi – a partire dal 1516, quando iniziarono le registrazioni – e che si sono distinte in città e nel mondo. Questa è l’idea, formulata dal parroco della cattedrale carpigiana, don Massimo Dotti, che ha portato alla realizzazione del volume “Illustri firme. Dai registri dell’archivio parrocchiale della Cattedrale di Carpi”, pubblicato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Carpi. Il libro è stato curato da Andrea Beltrami e Mauro Giubertoni, rispettivamente archivista e vice-archivista della diocesi di Carpi.

“Gli archivi della parrocchia ci restituiscono non solo i nomi, ma spesso anche gli intrecci dei legami che hanno caratterizzato questi nostri parrocchiani”, afferma don Dotti, secondo cui “possiamo scorgere lo svilupparsi di doni e carismi, di professioni e vocazioni, che hanno edificato la società civile e la comunità ecclesiale, stimolando protagonismi di rilievo che in ogni epoca hanno saputo spendersi per la nostra realtà”.

Tra le persone celebri raccontate nel volume ci sono Nicolò Biondo, Eustachio Cabassi, Odoardo Focherini, don Paolo Guaitoli, Bernardino Loschi, Gasparo Pozzuoli, Bernardino Ramazzini, Carlo Rustichelli, don Dante Sala, Marianna Saltini, Achille Sammarini, Giuseppe Savani, Antonio Tonelli.

“Abbiamo optato per un centinaio di nomi – spiegano Beltrami e Giubertoni – tra le arti e professioni nelle quali eccelsero: architetti, pittori, scultori e ebanisti, musicisti, scienziati, storici e cronisti, benefattori e filantropi, politici e patrioti; arcipreti, santi e morti in odore di santità”. Sempre dall’idea di don Dotti, sottolineano, si è aggiunta a fianco della scheda biografica la riproduzione dell’atto originale, a formare “una cospicua raccolta di documenti ai quali sia lo studioso ma anche il semplice appassionato può attingere direttamente”.