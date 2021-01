Festa Don Bosco: il 31 gennaio in diretta su Rai Uno la messa dalla basilica del Sacro Cuore di Gesù in Roma. Interviste a don Artime su Tgcom24 e Famiglia Cristiana

In occasione della festa di San Giovanni Bosco, domenica 31 gennaio, la messa in diretta dalle 10.55 su Rai Uno verrà trasmessa dalla basilica del Sacro Cuore di Gesù in Roma. A presiederla sarà il superiore generale dei Salesiani di Don Bosco, il rettor maggiore don Ángel Fernández Artime. Ad animare la celebrazione sarà una rappresentanza del coro del Movimento giovanile salesiano dell’Italia Centrale, diretto da don Francesco De Ruvo. La celebrazione eucaristica, per la regia di Gianni Epifani e con il commento di Elena Bolasco, sarà accompagnata da una puntata del programma “A Sua Immagine” (dalle 10.30 su Rai Uno) che pure presenterà temi, opere e personaggi salesiani.

Nella stessa giornata di domenica 31 gennaio, su Tgcom24 andrà in onda alle 17 il programma di approfondimento religioso “Stanze Vaticane”, durante il quale il giornalista Fabio Marchese Ragona intervisterà don Artime.

Infine, da mercoledì 27 gennaio sarà disponibile il numero di Famiglia Cristiana contenente l’intervista al rettor maggiore dei Salesiani realizzata dalla giornalista Annachiara Valle, dal titolo “La ricetta sempre attuale di Don Bosco”.