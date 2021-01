Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare, in agenda aspetti pratici ed etici dei vaccini e discriminazione contro persone affette da malattie croniche

Gabriella Battaini-Dragoni

Si aprono oggi a Strasburgo i lavori dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Pace). Nell’agenda figura il tema dei vaccini Covid-19 di cui si discuteranno gli aspetti etici, legali e pratici, in dialogo con il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Interverranno in assemblea anche il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders, il ministro federale degli Affari esteri della Germania, Heiko Maas (nell’ambito della presidenza tedesca del Comitato dei ministri), e il segretario generale del Consiglio, Marija Pejčinović Burić, che terrà la sua consueta comunicazione. Tra i temi in agenda anche i “profili etnici in Europa, restrizioni alle attività delle Ong negli Stati membri del Consiglio d’Europa e discriminazione contro le persone affette da malattie croniche e a lungo termine”. Sono inoltre previsti dibattiti sull’indipendenza dei giudici in Polonia e nella Repubblica di Moldova, sull’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, sull’andamento della procedura di monitoraggio dell’Assemblea. Saranno presentati i casi del Montenegro, oggetto di un recente monitoraggio, e delle elezioni parlamentari in Georgia. Durante la sessione, l’Assemblea eleggerà il vice segretario generale del Consiglio d’Europa (carica sinora ricoperta da Gabriella Battaini-Dragoni), il segretario generale dell’Assemblea e alcuni giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo. I lavori, a cui i membri dell’assemblea potranno partecipare in presenza o a distanza, si concluderanno il 28 gennaio.