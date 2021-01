Educazione: Kaladich (Fidae), “nel Recovery Plan siano inseriti investimenti per sistema di istruzione pubblico, che si articola in scuole statali e paritarie”

“Questa crisi ha aumentato alcune diseguaglianze tra cui anche quella educativa, ecco perché in questa giornata speciale vogliamo chiedere con forza maggiore che il Governo e tutte le istituzioni, anche sovranazionali, non trascurino l’istruzione e anzi colgano l’occasione della pandemia per mettere le basi per un nuovo patto educativo che coinvolga le famiglie, le scuole, le associazioni e le istituzioni”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, in occasione della Giornata internazionale dell’educazione, che si è celebrata ieri, 24 gennaio. “Ogni cambiamento richiede anche un percorso educativo, come ci ha ricordato Papa Francesco, ecco perché è fondamentale che all’interno del Recovery Plan vengano inseriti investimenti per il nostro sistema di istruzione pubblico, che si articola in scuole statali e scuole paritarie – ha aggiunto Kaladich –. La varietà di indirizzi e le diverse sensibilità che ogni scuola può offrire costituiscono una ricchezza profonda e anche uno strumento in più per creare i nuovi paradigmi in grado di rispondere alle nuove sfide di questo millennio”.