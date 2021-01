Coronavirus Covid-19: Codogno, rinviata a data da destinarsi la mostra “18 giorni” del fotografo Toniolo in collaborazione con Fondazione Soleterre

Per via delle recenti disposizioni governative di contrasto all’emergenza sanitaria in corso, è stata rimandata a data da destinarsi la mostra “18 giorni”, in programma dal 30 gennaio al 16 febbraio 2021 presso l’ex Ospedale Soave di Codogno (Lo). L’esposizione, organizzata dal fotografo Marzio Toniolo insieme a Fondazione Soleterre, doveva essere inaugurata il prossimo 30 gennaio, ad un anno dall’istituzione della prima zona rossa italiana. “18 giorni” raccoglie le fotografie attraverso cui Toniolo ha “immortalato” e raccontato in prima persona il primo lockdown italiano, trascorso in casa con la propria famiglia composta da quattro generazioni differenti. “L’obiettivo – aveva spiegato la Fondazione Soleterre presentando l’iniziativa – è riflettere insieme sul passato, il presente e il futuro, attraverso i volti comuni e ordinari degli uomini, donne, anziani e bambini che per primi in Occidente sono stati colpiti dalla pandemia. Ad accompagnare le fotografie, pagine di diario e racconti intimi da una casa che diventa metafora di un intero Paese”.