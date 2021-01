San Francesco di Sales: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare), “i giornalisti ci aiutano a capire quanto accade nel mondo e attorno a noi”

“Capita raramente nelle nostre celebrazioni di pregare per chi offre questo servizio prezioso, anzi indispensabile per l’informazione e la crescita del senso civile della nostra società. La trasformazione digitale è sotto i nostri occhi e ci ha travolti molto più di quanto potevamo immaginare fino a poco tempo fa”. Lo sottolinea mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, in occasione della festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si è celebrata ieri.

“Avvertiamo tutti il bisogno di essere aiutati a capire quanto accade nel mondo e attorno a noi. È vero che ciascuno di noi è oggi in condizione di raccogliere dati, notizie, opinioni e condividerle nella rete in tempo reale. Ma proprio per questo ci sentiamo un po’ smarriti, con il rischio di non riuscire a sviluppare bene quel senso critico tanto necessario per una lettura sapiente e lungimirante della realtà. Come credenti avvertiamo poi il bisogno di scorgere i segni dell’opera di Dio nella storia, attraverso la proposta per nulla scontata dei racconti di ciò che accade sotto i nostri occhi e che ci fa ben sperare per il futuro…”, evidenzia il presule.

Ecco perché, aggiunge, “dobbiamo invocare la benedizione del Signore sui giornalisti e sentirli più vicini, amici, addirittura collaboratori nella diffusione di ‘buone notizie’: non è infatti in questo modo che può risuonare ancora la ‘Buona Notizia’ del Vangelo, germe di fraternità e di amicizia sociale nel nostro tempo?”. Pregare “per questi fratelli e sorelle che vivono l’appassionante e delicata professione del giornalismo” fa sentire “più vicini a noi tutti coloro che si impegnano in questo lavoro, anche quando ci costringono a rivedere abitudini e comportamenti contrari al credo che professiamo. Diciamo loro dal profondo del cuore il nostro ‘grazie’, sicuri che anche attraverso la loro voce, forte e a volte scomoda, ci parla lo Spirito”.