San Francesco di Sales: Bolzano-Bressanone, in mattinata mons. Muser incontra rappresentanza dei giornalisti

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, incontrerà come da tradizione giornalisti e operatori dei media del territorio. Quest’anno, a causa delle restrizioni anti-Covid, l’appuntamento non potrà svolgersi nella forma abituale; per questa ragione nella mattinata di oggi, lunedì 25 gennaio, mons. Muser incontrerà una rappresentanza professionale dei giornalisti. “Quest’anno – spiega una nota – a maggior ragione il vescovo Muser intende ringraziare gli operatori dell’informazione per il loro lavoro cruciale in tempi di pandemia”.

All’incontro, in programma alle 10 nel Centro pastorale di Bolzano, parteciperanno i vertici dell’Ordine regionale dei giornalisti, del sindacato regionale e di Assostampa Bolzano, in rappresentanza dell’intera categoria professionale.