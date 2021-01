Giorno della Memoria: a Senigallia “La memoria al tempo della pandemia” con Santerini e il rav. Robiati Bendaud

“La memoria al tempo della pandemia”. Questo il tema scelto quest’anno per l’incontro che il Comune di Senigallia, insieme alla Comunità ebraica di Ancona, la diocesi di Senigallia e la Fondazione Gabbiano organizzano in diretta streaming mercoledì 27 gennaio alle 18 per commemorare il Giorno della Memoria. L’incontro – si legge in un comunicato dei promotori – vedrà la partecipazione di Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo e vicepresidente del memoriale della Shoah di Milano, e di Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale rabbinico del Centro-Nord Italia; interverranno Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, mons. Franco Manenti, vescovo di Senigallia, e Remo Morpurgo, vicepresidente della Comunità ebraica di Ancona. Interventi musicali a cura dell’Associazione NonCantoPerCantare, con la partecipazione di Antonella Vento (voce) e Daniele Streccioni (fisarmonica). Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di “La Voce Misena/Radio Duomo”. Anche la pagine Facebook “socialUcei” ospiterà la diretta così come i siti web www.vocemisena.it e www.diocesisenigallia.eu.