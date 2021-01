Nucleare: vescovi Basilicata, il 27 gennaio dibattito online sullo stoccaggio delle scorie

Un dibattito, mercoledì 27 gennaio, alle 19, in diretta streaming, per riflettere sul tema dello stoccaggio delle scorie nucleari. In Basilicata sono stati individuati 17 potenziali siti, a fronte dei 67 in tutta Italia. L’iniziativa per offrire una riflessione e un confronto tra diversi attori del discernimento, per una maggiore comprensione del problema e per un eventuale contributo che possono dare quale risposta al documento stesso. A organizzare l’evento, il laicato cattolico associato e la delegazione regionale di Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale di Basilicata (Ceb).

Da Matera, presso il Salone degli Stemmi si ritroveranno per gli interventi, il delegato della Pastorale sociale e del lavoro della Ceb, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo; il presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese; il sindaco di Matera, Domenico Bennardi; il direttore della delegazione regionale di Pastorale sociale del lavoro, mons. Filippo Lombardi; il moderatore del dibattito Lindo Monaco, presidente della Cral (Consulta regionale aggregazioni laicali). Dalla Regione Basilicata sarà in collegamento l’assessore all’Ambiente ed energia, Gianni Rosa, e dalla Provincia di Potenza il presidente Rocco Guarino, sindaco di Albano di Lucania. A tenere le relazioni saranno due esperti: Fausto Santangelo, ingegnere ambientale, amministratore Cral, e Salvatore Arpaia, ricercatore, esperto in impatto ambientale.