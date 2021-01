Educazione: Unchr, al via campagna “Fantastica routine” per ricostruire 4.000 scuole nel Sahel

(Foto: Unhcr)

L’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) lancia oggi la campagna “Fantastica routine”, che sarà ospitata dalle principali reti televisive nazionali fino al 14 febbraio. La campagna mira a sensibilizzare sulla condizione in cui vivono i rifugiati nel mondo e al contempo a raccogliere fondi per ricostruire 4.000 scuole nel Sahel, che sono andate distrutte o sono chiuse a causa delle violenze, degli effetti dei cambiamenti climatici, non ultimo dell’emergenza Covid-19. A quasi un anno dall’inizio della pandemia, osserva Unhcr, “ci rendiamo conto di quanto fosse ‘fantastica’ la nostra routine, che un tempo magari consideravamo noiosa”. Oltre 7 italiani su 10 (75%) vorrebbero tornare alla vita di prima e più di 8 su 10 (85%) hanno trovato difficile adattarsi alle limitazioni imposte dalla pandemia. Lo conferma il sondaggio “La routine degli italiani al tempo della pandemia”, realizzato dalla Doxa per Unhcr in occasione del lancio della nuova campagna. Nel Sahel centrale, tra Burkina Faso, Mali, Niger, sono presenti circa 3,6 milioni fra sfollati interni e rifugiati; tra questi, il numero degli sfollati si è quadruplicato negli ultimi due anni, raggiungendo la cifra record di 2 milioni. L’ondata di violenza da parte dei gruppi armati estremisti, unita al Covid-19, ha comportato anche l’uccisione di molti insegnanti e il rapimento degli studenti da arruolare nella guerriglia. Gli attacchi alle scuole o l’uso degli edifici scolastici per scopi militari sono diventati pratiche comuni, determinando la chiusura e la distruzione di oltre 4.000 edifici scolastici.

I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione o ristrutturazione di scuole e altri spazi didattici, per la didattica a distanza e la formazione degli insegnanti, per dare supporto psicosociale e per la fornitura di acqua, gel disinfettanti e altri dispositivi per la prevenzione del virus. Tutti possono aderire con una donazione tramite sms o chiamata da telefono fisso al numero 45588. Al fianco di Unchr ci sono numerosi testimonial. Anche la Lega calcio Serie A ha garantito il suo appoggio alla causa: le giornate di campionato del 29/30/31 gennaio saranno dedicate a #FantasticaRoutine.