Diocesi: Rieti, con “Caro vescovo…” i bambini scrivono a mons. Pompili. Nuova rubrica del settimanale diocesano “Frontiera”

Inaugurata sull’ultimo numero del settimanale diocesano di Rieti “Frontiera”, in edicola dal 22 gennaio, una nuova rubrica tutta dedicata ai bambini “Caro vescovo…”. I piccoli che lo vorranno potranno scrivere una lettera al vescovo, mons. Domenico Pompili, per esporgli un dubbio, una domanda, una curiosità. La missiva, poi, potrà essere direttamente imbucata in un’apposita cassetta postale posizionata fuori dal cancello di Palazzo Papale. La redazione del settimanale si occuperà di selezionare “la letterina” da sottoporre a mons. Pompili, che risponderà personalmente. Domanda e risposta della missiva scelta ogni settimana saranno pubblicate sulla versione cartacea del settimanale. “Scrivetemi le vostre domande, aggiungete il vostro nome e la vostra età e magari un bel disegno: sarò lieto di fare la vostra conoscenza e conserverò con cura tutte le vostre lettere”, commenta mons. Pompili.