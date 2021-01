Frati minori: Sicilia, a febbraio un mese di preghiera in presenza e online per “farci vicini agli uomini”

“Un intero mese, questo prossimo febbraio, in cui vogliamo ricordarci l’atto più piccolo e più potente che possediamo: contemplare la bontà di Dio per comprenderci, piccoli, minori, dentro la Sua storia di salvezza; contemplare la Sua misericordia per riconoscere, ancora una volta pentiti e desiderosi di conversione, che è Lui la nostra felicità”. Fra’ Giuseppe Garofalo, segretario della Provincia “Santissimo Nome di Gesù” dei Frati minori di Sicilia, annuncia il mese di preghiera che i frati condurranno con le sorelle povere della Federazione Sant’Eustochia. “In questo Spirito, che ci fonde insieme come umanità bisognosa, vogliamo farci vicini all’uomo: al suo grido che sale, come anelito di salvezza, dal disorientamento della storia; alla sua sete, tacita o manifesta, di Dio; al suo bisogno di un amore che sazi di fronte allo sbriciolamento dei valori che inaridisce”.

Un mese di preghiera per “rendere grazie al Signore per gli Ottant’anni dell’unica Provincia dei Frati minori di Sicilia”. “In Dio abbiamo compiuto tante cose belle e farne memoria è un modo per ricondurre a Lui il bene elargito; ma, consapevoli di essere fragili, a Lui innalziamo anche il grido del povero che si riconosce peccatore e che necessita sempre della sua misericordia”. Ogni giorno, dunque, per tutto il mese di febbraio, sarà possibile a chiunque unirsi, fisicamente o virtualmente (collegandosi alla pagina Facebook dei Frati minori di Sicilia o al sito), per pregare insieme.