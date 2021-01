Coronavirus Covid-19: diocesi Sanremo, focolaio in Seminario. Sette seminaristi positivi

Sette seminaristi del Seminario di Sanremo su 18 sono risultati positivi al Covid-19. Lo riferisce il rettore, don Valerio Vacca. “Nessuna delle persone dimoranti in Seminario ha una sintomatologia grave, soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi di tipo influenzale”, si legge in una nota. La situazione, monitorata dall’Asl, si è verificata quando le lezioni scolastiche erano già sospese in ragione degli esami semestrali, che saranno effettuati a distanza. “La comunità del Seminario rimarrà isolata fino a completo superamento della evenienza sanitaria”. Con la comunicazione il rettore intende “rassicurare circa la salute e la sicurezza del Seminario e chiedere il sostegno della preghiera”.