Dialogo: Pdci e Wcc, un documento sulla “solidarietà interreligiosa” al tempo del Covid

Come trovare “strade concrete per diffondere la solidarietà interreligiosa in un mondo ferito”. Questo l’interrogativo al centro dell’incontro annuale tra gli officiali del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso e l’Ufficio per il Dialogo interreligioso e la cooperazione del Consiglio mondiale delle Chiese, che ha avuto luogo il 19 e 20 gennaio. L’obiettivo – si legge in un comunicato – era quello di riflettere e rispondere con un documento sulla solidarietà interreligiosa e con azioni specifiche alle sfide poste dal Covid-19 e al dopo-pandemia, a partire dall’impegno “di amicizia e collaborazione” frutto di più di quarant’anni di impegno per il dialogo ecumenico e interreligioso. Il documento citato è parte di una serie di pubblicazioni congiunte, che hanno trattato temi come il matrimonio interreligioso, la preghiera interreligiosa, la religiosità africana e l’educazione alla pace. “Gli incontri, che si sono svolti durante la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani – si legge ancora nel comunicato – esprimono l’impegno di entrambi gli uffici a far crescere la comunione ecumenica ed intensificare gli sforzi collaborativi per promuovere il dialogo interreligioso attraverso una più ampia ricezione e implementazioni dei documenti”.