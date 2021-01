Cultura: Fondazione Lanza, il 28 gennaio nel quarto dialogo sguardo rivolto all’”Economia: tra sviluppo e sostenibilità”

Riprende, giovedì 28 gennaio, il percorso con i dialoghi civili “Etica civile: Parole per la cittadinanza”, organizzati e promossi dalla Fondazione Lanza di Padova. Dopo aver affrontato i temi della responsabilità e progettualità nelle istituzioni pubbliche, della partecipazione della società civile e del ruolo e impegno delle religioni in particolare nel tempo attuale di pandemia, nel quarto appuntamento lo sguardo si rivolge al mondo dell’economia. “Economia: tra sviluppo e sostenibilità” è, infatti, il titolo del quarto dialogo, in programma giovedì 28 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30. Un appuntamento on line, su iscrizione, per partecipare attivamente dalla piattaforma Zoom, oppure in diretta streaming sui canali YouTube e Fecebook della Fondazione Lanza.

Ospiti di questo dialogo saranno: Enrico Giovannini, portavoce Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile – Asvis; Francesco Bicciato, segretario generale Forum Finanza sostenibile; Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont SpA (invitata). Introduce e modera Matteo Mascia, Fondazione Lanza. Sul tavolo quindi alcuni interrogativi: Come perseguire eticamente tali obiettivi in una fase ancora segnata dalla pandemia Covid-19? Come rispondere alla decrescita economica causata dal Covid-19 che impatta su moltissime professioni e nello stesso tempo ridurre il consumo di natura? Quale contributo possono offrire in tal senso il mondo della ricerca, quello della finanza e quello imprenditoriale? Come fare rete tra soggetti diversi per un agire comune ispirato da un’etica civile?