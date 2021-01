Coronavirus Covid-19: Cassano all’Jonio zona rossa. Mons. Savino, “sospese in città tutte le celebrazioni”

“Considerato che il sindaco Gianni Papasso, dopo essersi consultato con il Coc e l’Asp, ha deciso di dichiarare Cassano ‘zona rossa’ fino al 15 febbraio, ho ritenuto opportuno dopo un serio confronto con le Autorità civili, sanitarie e i parroci di Cassano all’Jonio, facendo prevalere i principi della prudenza e del buon senso, di sospendere ogni celebrazione nelle parrocchie del Comune di Cassano, fino al persistere della zona rossa. Ogni Parroco continuerà a celebrare la Santa Eucaristia senza la presenza fisica del popolo”. Lo ha decretato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, a seguito “dell’avanzare non più controllato dei contagi in tutto il territorio diocesano, con maggiore incidenza della curva epidemiologica proprio nel Cassanese e nella Sibaritide” che “rende necessario qualche azione di contenimento”.

Il presule, “in comunione con tutta la diocesi”, manifesta “vicinanza e preghiera per gli anziani, per le suore e per tutto il personale della casa di riposo ‘Casa Serena’ colpita dal coronavirus. Comprendiamo tutti la difficoltà del momento ma non cediamo al pessimismo! Il Signore c’é e la sua grazia ci sostiene, lo Spirito Santo ci indica un orizzonte di senso e ci aiuta nel discernimento”.