Perù: la Conferenza episcopale dà vita a un Osservatorio su Chiesa, fede e società

Con l’obiettivo di avere uno spazio per l’analisi interdisciplinare, l’approfondimento e l’informazione di qualità su vari problemi sociali e politici, attraverso i quali la Chiesa vuole essere presente nelle periferie della società, la presidenza della Conferenza episcopale peruviana ha deciso di creare un Osservatorio della Chiesa, fede e società (Ifes), che sarà diretto dalla comunicatrice María Rosa Lorbés.

Il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos, ha spiegato: “Ifes nasce per gestire la conoscenza, analizzare e condividere opinioni al fine di costruire un’azione più efficiente e partecipativa della Chiesa”.

L’Osservatorio Ifes vuole contribuire a “costruire ponti” che consentano un dibattito pubblico e plurale tra i diversi attori, donne e uomini, credenti e non credenti, nonché tra le diverse opinioni sui problemi che coinvolgono tutti, soprattutto i più poveri, nelle zone del Paese. L’organismo potrà essere utile anche per affrontare il Covid-19. I promotori fanno notare che proprio ora, per il bene dei cittadini, la Chiesa, lo Stato e la società sono chiamati al dialogo e all’unione delle forze.