Movimento europeo: “Il futuro (incerto) dell’Ue”. Presa di posizione su politica estera e Conferenza sul processo d’integrazione

“L’estate 2020 è trascorsa invano e nell’agenda delle istituzioni europee il tema della Conferenza sul futuro dell’Europa è ancora indicato con un grosso punto interrogative”. L’editoriale della nuova newsletter del Movimento europeo in Italia, presieduto da Pier Virgilio Dastoli, affronta alcuni argomenti caldi sul versante Ue. “Nonostante l’accordo fra capi di Stato e di governo dell’Unione europea su European Recovery Fund, Next Generation Eu e Quadro finanziario pluriennale la nebbia è fitta a Bruxelles”. L’Unione europea “è assente nei teatri della politica estera (Siria, Libia, Libano, relazioni israelo-palestinesi, Mar Egeo, Bielorussia per non parlare del Continente africano), balbetta da anni sulla gestione dei flussi migratori e la revisione del regolamento di Dublino, ha messo nel freezer il Pilastro sociale di Göteborg, traccheggia sull’Agenda 2030, si è piegata senza reagire al rinvio di un anno della Cop26 sotto presidenza britannica, ha accantonato tutti i dossier per il completamento dell’Unione economica e monetaria, non conosce come si concluderà il tormentone sul Brexit e – last but not least – chiude gli occhi sulle violazioni interne dello Stato di diritto”.

Ampio poi il riferimento alla Conferenza sul futuro dell’Europa: “I capigruppo del Parlamento attendono con eccesso di pazienza – ma la pazienza ha un limite e non sempre è la virtù dei forti – che il Consiglio o peggio il Consiglio europeo diano il loro accordo sul mandato della Conferenza, sulla sua governance, sulla sua organizzazione e in particolare sulle modalità del dialogo con le cittadine e i cittadini (che secondo qualcuno dovrebbero essere consultati random) e sull’esito dei suoi risultati. Alcuni gruppi e molti deputati in buona fede europeista insistono sull’idea che i governi (l’insieme dei governi all’unanimità) mettano nero su bianco il loro accordo sul principio della revisione dei trattati”. Seguono alcune proposte operative. Per la versione integrale: https://mailchi.mp/43e25515544c/webinar-newsletter-1572170