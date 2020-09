Ecuador: la Cassazione conferma condanna a 8 anni per l’ex presidente Correa e l’interdizione a vita ai pubblici uffici

Il Tribunale di Cassazione dell’Ecuador, equiparabile alla nostra Corte di Cassazione, ha confermato la condanna a otto anni di carcere per l’ex presidente della Repubblica Rafael Correa, per aver coperto casi di tangenti e corruzione in particolare nel cosiddetto caso Odebrecht, il grande scandalo continentale che prende il nome dalla multinazionale brasiliana delle costruzioni.

In virtù di questa decisione, Correa non potrà più ricandidarsi alla guida del Paese, essendo stato interdetto a vita ai pubblici uffici. La stessa condanna non potrà andare in prescrizione.

La condanna è avvenuta in contumacia, in quanto Correa vive in Belgio, Paese natale della moglie, da quando, nel 2017, ha lasciato la presidenza della Repubblica. Nel caso tornasse nel suo Paese, verrebbe immediatamente arrestato.