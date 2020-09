Coronavirus Covid-19: Savona, oggi una Messa per i defunti morti senza la celebrazione dei funerali

Sarà dedicata a tutti i defunti – non solo di Savona – di cui non si sono potuti celebrare i funerali durante la pandemia, la Messa della festa della Natività di Maria al santuario di Nostra Signora della Misericordia, oggi, martedì 8 settembre. L’Eucaristia, presieduta dal vescovo Calogero Marino, sarà celebrata sulla piazza della basilica, alle 18, al termine di una processione pomeridiana – partenza alle 17 dalla prima cappella a Lavagnola – che coinvolgerà il clero della diocesi e le autorità locali. I sacerdoti che non potranno partecipare celebreranno nelle loro parrocchie con la stessa intenzione.

Sempre oggi, al santuario, è stata celebrata anche una Messa al mattino, alle 9. Da ricordare inoltre alcune iniziative correlate proposte dal Comune di Savona e da altre realtà: sempre alle 9 escursione al Monte San Michele, dalle 15 alle 19 apertura del Museo del Tesoro a cura di Opere sociali, alle 17 visita guidata alle Madonne dipinte da Imelda Bassanello presso il bar Cavassa e non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e una piccola fiera.