Odio on line: TikTok aderisce al Codice di condotta europeo. Reynders (Ue), “rendere l’ambiente digitale luogo sicuro per tutti”

Il canale social TikTok ha deciso di aderire al “Codice di condotta dell’Ue contro l’incitamento all’odio on line”, strumento che esiste dal 2016 e a cui hanno aderito fino ad ora Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion e Jeuxvideo.com. “Sottoscrivendo il nostro codice di condotta, TikTok ha dimostrato un fermo impegno nell’affrontare l’incitamento all’odio illegale on line”, ha commentato Didier Reynders, commissario per la giustizia, che ha aggiunto: “L’Ue ha bisogno di una solida cooperazione con attori così importanti per rendere l’ambiente digitale un luogo sicuro per tutti”. Grazie al codice di condotta le compagnie aderenti sono riuscite a valutare in uno spazio di 24 ore il 90% dei contenuti segnalati e ne hanno rimosso il 71% considerandoli incitamento all’odio e quindi illegali: questo il dato riportato dal più recente rapporto di valutazione, apparso nel giugno scorso. Un regolare esercizio di monitoraggio sulle aziende aderenti al Codice viene infatti svolto da una rete di organizzazioni con una metodologia concordata. I dati confluiscono poi in un “rapporto di valutazione” pubblicato annualmente.