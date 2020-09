Missioni: Noticum, on line il nuovo numero. Focus sulla figura di dom Pedro Casaldaliga

È disponibile il numero di settembre di Noticum, il mensile online della fondazione Missio. In questo numero viene presentata la figura di dom Pedro Casaldaliga, scomparso lo scorso 8 agosto, vescovo emerito in Brasile della diocesi di São Felix de Araguaia e indiscusso testimone di quella Chiesa che ha scelto di stare dalla parte dei poveri e degli oppressi. Viene ricordato con una testimonianza di mons. Adriano Ciocca Vasino, vescovo di São Felix e con una video intervista a don Damiano Raspo, già fidei donum della diocesi di Fossano in Brasile, che ha lavorato fianco a fianco con dom Pedro. E poi, sempre sul numero di settembre, una riflessione sull’istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, pubblicata dalla Congregazione del clero il 20 luglio scorso. Ne parlano don Marco Testa, direttore del Cum, la sezione di Missio che si occupa di formazione, don Roberto Repole, teologo, e don Francesco Grazian, docente di diritto canonico.