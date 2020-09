Diocesi: Assisi, nel fine settimana con l’assemblea e la consegna del piano pastorale al via il triennio dedicato alla carità

La comunità diocesana di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino si appresta a vivere l’assemblea diocesana e la consegna del piano pastorale, in calendario rispettivamente sabato 12 settembre alla Domus Pacis e domenica 13 settembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli. I due appuntamenti apriranno ufficialmente il triennio dedicato alla carità. L’assemblea di sabato inizierà alle 9.15 con un momento di preghiera iniziale. Seguirà la relazione introduttiva di padre Giulio Albanese, missionario comboniano, dal titolo “Una carità dal cuore universale”. Dopo il dibattito previsto per le 10.30 prenderà la parola il vescovo Domenico Sorrentino per fare il punto degli argomenti affrontati, ma soprattutto anticipare le linee guida dell’anno pastorale il cui piano sarà consegnato il giorno successivo, alle 16. “Dopo alcuni anni dedicati alla Parola di Dio, altri dedicati alla liturgia, nel prossimo triennio – spiega il presule – porteremo la nostra attenzione sulla carità. Siamo così davvero al vertice. Tutto, infatti, è racchiuso in questa parola. Qui c’è l’essenza stessa di Dio, perché Dio è amore. Qui c’è il bisogno più profondo dell’uomo. Qui c’è la sintesi della legge morale. Qui c’è il segreto delle relazioni fra le persone”. Mons. Sorrentino osserva: “Entriamo in questo triennio provati dalla pandemia che ha sconvolto il mondo. Non sarà facile rimarginare le ferite. Tanti sono stati duramente colpiti in diverse parti d’Italia e del pianeta. Molti hanno perso la vita, privi persino del conforto dei loro cari e di una preghiera. È emersa però anche un’esigenza e un’esperienza di solidarietà. Siamo stati costretti a riscoprire il tepore della famiglia. La forzata privazione delle celebrazioni liturgiche ha spinto molti a pregare in casa e a costruire una rete spirituale attraverso i media. Purtroppo ne sono derivati anche nuovi problemi sul versante sociale e lavorativo. La situazione di tante famiglie è peggiorata. I poveri sono divenuti ancora più poveri. Pertanto, se ogni tempo è tempo dell’amore, questo lo è a doppio titolo”. “Noi discepoli di Cristo – conclude il vescovo – non possiamo non essere in prima linea. Mi auguro pertanto che tutta la diocesi abbia un sussulto di entusiasmo, sotto l’effetto dell’amore”.

Durante la santa messa ci sarà anche l’ordinazione diaconale di Flavio Cardinali, Osvaldo Pompili e Matteo Renga. La diretta streaming dell’Assemblea può essere seguita dalla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo, sul canale 602 digitale terrestre Maria Vision e su Youtube (diocesidiassisi).