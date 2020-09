Diocesi: Fabriano-Matelica, oggi “presa di possesso” del vescovo Massara

Oggi a Fabriano la “presa di possesso” della diocesi da parte del vescovo, mons. Francesco Massara, che è anche arcivescovo di Camerino-S. Severino Marche. Questa sera, secondo quanto riferisce una nota della diocesi locale, mons. Massara darà inizio al suo ministero pastorale di vescovo di Fabriano-Matelica. Il programma prevede alle ore 17.30, in Piazza del Comune l’incontro e il saluto da parte del sindaco e delle autorità civili e militari. Alle ore 18 il vescovo presiederà la messa, con la partecipazione di numerosi vescovi delle Marche e dei sacerdoti della diocesi. “Con gioia e trepidazione – sono parole di mons. Massara – ho accettato questo servizio che mi è stato chiesto dal Papa. Vengo per i poveri, per le famiglie, per gli operai che hanno perso il lavoro e per quelli che attraversano un momento critico della loro vita”. E va proprio in questa direzione l’inaugurazione, domani 9 settembre, dell’emporio della solidarietà “Papa Francesco”. In una dichiarazione al Sir mons. Massara lo ha definito “una risposta evangelica ai bisogni della popolazione. La costituzione di questo Emporio, gestito dalla Caritas diocesana, nasce per fronteggiare il grave disagio sociale della zona di Fabriano segnata, in primis, da una grave crisi industriale” aggravata dal Covid-19 e dal sisma del 2016. Fabriano, infatti, si trova proprio all’interno del cratere sismico.