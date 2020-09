Giovani: Fondazione Arché, a Quarto Oggiaro riparte l’Atlante dei talenti con il laboratorio di hip hop

Riparte il progetto “L’atlante dei talenti” per i ragazzi e le ragazze tra gli 11 e i 19 anni del quartiere di Quarto Oggiaro, presentato a febbraio e messo in stand-by con il diffondersi della pandemia. Alcuni di loro saranno i protagonisti del laboratorio di hip-hop, organizzato da Fondazione Arché assieme all’Associazione di promozione sociale 232, che si terrà, ogni martedì e giovedì a partire da oggi, 8 settembre, dalle 17 alle 19, nella parrocchia della Resurrezione in via Longarone 5.

Il laboratorio, ripensato secondo le disposizioni delle normative anti Covid-19, è dedicato interamente alla musica hip hop e coinvolgerà attivamente i partecipanti. In totale sono dieci gli appuntamenti per permettere ai teenager di avvicinarsi a questo genere musicale e di mettersi alla prova in prima persona: all’incontro teorico sulla storia, le caratteristiche e le varie esperienze dell’hip hop seguiranno altri incontri per ideare, realizzare e registrare in studio due canzoni. Al termine, il 6 e l’8 ottobre, ci saranno delle prove live e i brani realizzati verranno trasmessi in radio e finiranno nell’etere.

Il laboratorio hip hop è una delle tre attività che sono previste del progetto “L’atlante dei Talenti”, vincitore del bando Quartieri 2019 del Comune di Milano e promosso da Fondazione Arché, Acli e Fondazione Giacomo Brodolini. Da fine luglio, infatti, ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in laboratori sulla radio e la tecnologia e ora sta per prendere il via quello dedicato al mondo hip hop. A chiudere il percorso, verrà realizzata una web radio che resterà a disposizione dei ragazzi del quartiere di Quarto Oggiaro, contraddistinto da alti tassi di dispersione scolastica e, più in generale, dalla scarsa scolarizzazione delle fasce più giovani.