Alfabetizzazione: Rossini (Acli), “formazione è questione prioritaria per il Paese, vero capitale su cui investire è quello umano”

“Nella settimana in cui stanno riaprendo le scuole di tutta Italia è fondamentale che le istituzioni, in collaborazione con il mondo delle imprese, del Terzo settore e del sindacato, si possano parlare per assumere la formazione come questione prioritaria per il nostro paese”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, in una nota di commento a quanto affermato dal presidente Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. “Condividiamo le parole del presidente della Repubblica – aggiunge Rossini – perché crediamo che il vero capitale su cui investire sia quello umano”. “Investiamo nelle competenze, soprattutto su quelle digitali, come hanno scritto anche i commissari europei Mariya Gabriel e Nicolas Schmit dalle pagine di Avvenire, affinché – conclude il presidente delle Acli – possiamo davvero mettere le basi per un nuovo mercato del lavoro che guardi all’inclusività e alla sostenibilità e che sia il motore per la ripartenza dell’Italia e dell’Europa dopo l’emergenza Covid-19”.