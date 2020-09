Diocesi: Palestrina, al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, pontificale con il card. De Donatis per la Natività di Maria

Sarà il card. Angelo de Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, a presiedere stasera alle 18 il solenne pontificale per la festa della Natività di Maria Santissima nella basilica santuario di Santa Maria del Buon Consiglio a Genazzano (Rm), nella diocesi di Palestrina. Al termine della celebrazione, il sindaco pronuncerà l’atto di affidamento a Maria della città, che è “civitas Mariae”. “Il santuario è ricco di storia e di spiritualità, da sempre luogo di preghiera, ponte fra cuori e culture, sotto il manto di Maria, Madre di Gesù Cristo, Madre del Buon Consiglio – spiegano i frati della comunità agostiniana a cui dal XIII secolo è affidato il luogo legato al culto mariano –. A Genazzano c’è dunque una presenza misteriosa, viva e forte che attira, commuove, avvince e trasforma il pellegrino. Veramente qui si sperimenta ogni giorno quanto l’esperienza bimillenaria della Chiesa ha espresso in una breve e densa espressione: a Gesù si va attraverso Maria”. Le celebrazioni di oggi sono state anticipate da un triduo di preparazione, predicato dal neo sacerdote don Luigi Proietto, e da una messa per la vigilia presieduta ieri pomeriggio dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani. Sempre ieri alle 21 si è svolta una veglia di preghiera con rito dell’imposizione dello scapolare ai membri della Pia unione primaria Madre del Buon Consiglio, mentre oggi alle 11 sarà celebrata una messa da padre Giustino Casciano, provinciale degli agostiniani d’Italia.