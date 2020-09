Economia civile: dal 25 al 27 settembre Firenze ospita la seconda edizione del Festival nazionale sul “ri-generare”

Sarà dedicata a “Persone, luoghi, comunità. L’economia che ri-genera” la seconda edizione del Festival nazionale dell’Economia civile che si terrà a Firenze dal 25 al 27 settembre prossimi, ospitata nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

L’evento è stato presentato questa mattina in un webinar – coordinato dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio – cui hanno partecipato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, i presidenti di Federcasse e Confcooperative, Augusto dell’Erba e Maurizio Gardini, i professori Leonardo Becchetti (direttore del Festival e cofondatore di NeXt – Nuova economia per tutti) e Luigino Bruni (presidente della Sec – Scuola nazionale dell’Economia civile).

Nato da un’idea di Federcasse che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt e Sec e con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Federazione Toscana delle Bcc, Coopersystem e Assicooper il Festival ha l’obiettivo di rendere concreti e connessi tra loro i modelli di sviluppo sostenibile in Italia.

Tra le novità della seconda edizione la possibilità per gli ospiti in sala e per tutti quelli che si collegheranno in streaming, di non essere solo spettatori del Festival ma protagonisti attivi, partecipando ai tavoli di lavoro previsti nei due pomeriggi di evento. Parteciperanno al Festival, tra gli altri relatori, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, i ministri Elena Bonetti (Pari opportunità e la famiglia) e Sergio Costa (Ambiente), il presidente dell’International Economic Association, Kaushik Basu, il direttore della Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il presidente dell’Istat, Giancarlo Blangiardo, il presidente di SlowFood, Carlo Petrini. Nella giornata del 27 settembre è previsto l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.