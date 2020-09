Brexit: Barnier (Ue) arriva a Londra. Premier Johnson fa marcia indietro sull’accordo. I titoli dei giornali britannici

(Londra) “Johnson deve affrontare l’avvertimento di Barnier di non fare marcia indietro sull’accordo Brexit”. Così il “Financial Times” a metà pagina. “Il premier dirà alla Ue che il patto firmato non ha mai avuto senso”, titola il “Daily Telegraph”, giornale delle élite conservatrici e antieuropeo. “L’accordo Brexit a rischio mentre il premier avverte: ‘Non farò alcun compromesso’”. Cosi l’“I”, piccolo giornale formato tabloid con le notizie essenziali. Mentre il caponegoziatore europeo Michel Barnier sta arrivando nel Regno Unito, per l’ottavo e decisivo round di trattative sull’uscita della Gran Bretagna dalla Ue, i quotidiani britannici titolano oggi, a tutta pagina, su quell’accordo del 17 ottobre scorso che oggi Johnson sembra voglia rinnegare. Alcuni inneggiano alla sua capacità di manipolare il “Withdrawal agreement”, che stabiliva le condizioni della Brexit, a vantaggio degli interessi nazionali britannici. Altri sono molto critici verso un premier che sta facendo marcia indietro sugli impegni presi quando ha firmato l’accordo di recesso. Secondo il “Times” che titola, a tutta pagina, “I Tories dicono a Johnson che annacquare l’accordo su Brexit è pericoloso”, anche dentro il partito conservatore molti fanno fatica a digerire l’ultima inversione a “u” del premier che ha annunciato una nuova legislazione per rimettere nelle mani dei ministri britannici il controllo dei confini nordirlandesi.