Brexit: sul “Guardian” documenti riservati, l’Ue non ha più fiducia nel governo del Regno Unito

(Londra) “Documenti fatti trapelare dalla Ue rivelano che Bruxelles non ha più fiducia nel Regno Unito proprio mentre riprendono le trattative sulla Brexit”. Con questo titolo il quotidiano inglese europeista “Guardian” annuncia di avere ottenuto il contenuto di una serie di messaggi diffusi dalla Ue agli altri Paesi europei che rivelano come i rapporti tra i Ventisette e il Regno Unito siano vicini a un punto di rottura. Secondo il “Guardian” il premier viene sospettato dai partner europei di voler aspettare fino all’ultimo momento per decidere su questioni chiave come i diritti di pesca nelle acque britanniche e gli aiuti di Stato alle aziende in difficoltà perché spera in un accordo dell’ultima ora che protegga gli interessi britannici. La Commissione Ue sarebbe anche convinta che Downing Street abbia promosso una serie di articoli anti Ue nei media britannici dipingendo l’Unione come intransigente. Sempre secondo i documenti ottenuti dal “Guardian” il Regno Unito starebbe manipolando la legislazione sui diritti alla pesca, concordata con la Ue, per ottenere che l’80% del patrimonio ittico dell’area marina sia prerogativa dei pescherecci inglesi. Infine, nei documenti del “Guardian” la Commissione avverte gli Stati membri di diffidare delle trattative bilaterali avviate dal ministro dell’Interno britannico Priti Patel (segretario di Stato per gli affari interni). Quest’ultima starebbe cercando accordi in materia di sicurezza interna mentre questo delicato settore è materia dei negoziati principali tra la Ue e il Regno Unito.