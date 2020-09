Crisi climatica: Croce rossa, al via domani il primo vertice virtuale internazionale. Rocca (presidente), “è emergenza umanitaria”

La Croce rossa dà il via a “Climate: Red”, il primo vertice virtuale sul clima, in programma da domani al 10 settembre, che riunirà attivisti, giovani, leader, scienziati e rappresentanti di governi per trenta ore per affrontare l’emergenza climatica con un programma in crowdsourcing con circa 200 tra sessioni e relatori. Il summit, aperto a tutti, si potrà seguire on line all’indirizzo web climate.red.

Il vertice è stato organizzato dalla Federazione internazionale delle società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ifrc), attraverso la Solferino Academy, per incoraggiare la condivisione di idee ed esperienze in vari Paesi sul tema.

“L’attenzione del mondo in questo momento è giustamente concentrata sul Covid-19, tuttavia la crisi climatica non si ferma, anzi continua a svilupparsi. Il cambiamento climatico è una crisi umanitaria già in atto e le sofferenze che provoca non faranno che peggiorare”, ha detto il presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale Francesco Rocca, che ha fortemente voluto questo primo summit virtuale. Croce rossa e Mezzaluna rossa, ha proseguito, “sono impegnate a potenziare in modo massiccio l’azione per il clima e il summit di domani mobiliterà la nostra rete globale per far fronte a questi impegni. ‘Climat: Red’ è anche un’opportunità di interazione tra realtà lontane, capace di ispirare l’azione di un’enorme rete che può fare la differenza”.

Tra i relatori il principe del Galles; Mary Robinson, ex primo ministro Irlandese; Casten N. Nemra, inistro degli Esteri e del commercio della Repubblica delle Isole Marshall; Michael Köhler, Dg aggiunto Echo; Krista Mikkonen, ministro dell’Ambiente e del cambiamento climatico della Finlandia; il climatologo e divulgatore scientifico italiano Luca Mercalli. Durante l’evento i candidati selezionati per il concorso “Climate: Red Innovation” presenteranno le loro idee e le nuove iniziative per affrontare il cambiamento climatico. Il pubblico potrà votare e i vincitori del concorso riceveranno contributi per realizzare le loro idee e progetti.