Congregazioni religiose: Roma, in corso da ieri l’assemblea provinciale dei passionisti d’Italia, Francia e Portogallo

È iniziata ieri e si concluderà il prossimo 11 settembre la seconda assemblea provinciale dei passionisti d’Italia, Francia e Portogallo. L’assemblea è in svolgimento nella casa generalizia dei santi Giovanni e Paolo in Roma ed è presieduta dal superiore generale, padre Joachim Rego. “All’ordine del giorno di questa importante assise – afferma padre Antonio Rungi – è la verifica del documento capitolare uscito fuori dal Capitolo provinciale del 2019 e che ha cambiato sostanzialmente la struttura della nuova provincia religiosa unitaria, istituita nel 2015”. I partecipanti, tra quelli di diritto e quelli eletti dalla base, discuteranno sullo strumento di lavoro predisposto da una specifica commissione in base ad un questionario inviato a tutte le 100 comunità passioniste tra Italia, Francia, Portogallo. Bulgaria, Angola e Nigeria. Il nuovo assetto giuridico della provincia prevede la divisione per quattro aree geografiche più le missioni estere. Un solo provinciale e 6 consultori coordinatori di aree o di settori. “Da questa ristrutturazione – precisa padre Rungi – si spera in un rilancio delle vocazioni e della missione passionista in Italia e nelle altre nazioni”. L’assemblea è iniziata con il saluto del superiore generale, con la relazione del superiore provinciale, padre Luigi Vaninetti e dell’economo provinciale, padre Vincenzo Fabri.