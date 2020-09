Diocesi: Sora, inaugurazione del circolo “Laudato si’” durante la Giornata per la custodia del Creato

Si terrà domenica 13 settembre al convento di San Francesco a Vicalvi (Fr) la celebrazione della Giornata per la custodia del Creato della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Sono molteplici e diversificati i momenti che scandiranno l’appuntamento. Al mattino, è in programma un cammino da Fontechiari a Vicalvi sulle orme di san Francesco. “C’è un sorprendente parallelismo tra l’epoca in cui ha vissuto il santo di Assisi e quella che stiamo vivendo – spiega Francesco Rabotti, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali, lavoro e custodia del Creato della diocesi –, entrambe caratterizzate da crisi profonde, da forti diseguaglianze, che necessitano di uomini liberi per realizzare un processo di trasformazione comunitario. Come san Francesco ha tracciato un solco indelebile nella storia dell’umanità, l’enciclica Laudato si’ del Papa assume un significato profetico in termini di consapevolezza e azioni coerenti”. Dopo la celebrazione della messa, nel pomeriggio un convegno, introdotto dal vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo, avrà come tema la necessità di nuovi stili di vita, alla luce della pandemia, tra economia, sussidiarietà e giustizia. Sarà poi inaugurato il circolo Laudato si’ diocesano e la giornata si concluderà con lo spettacolo “Dolce sentire”. Sarà inoltre possibile visitare una mostra dal titolo “Laudato si’”. “Vogliamo sensibilizzare tutto il territorio, a livello di zone pastorali e parrocchie, a una prospettiva di ecologia integrale, capace di orientare e illuminare, dal punto di vista culturale, scientifico e operativo, il futuro, ricomponendo i dualismi conflittuali di oggi”, conclude Rabotti.