Diocesi: Perugia, rinnovato il consiglio della confraternita della cattedrale

Rinnovato il consiglio della quattrocentesca confraternita del Santissimo Sacramento, di San Giuseppe e del Sant’Anello della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, all’inizio del nuovo anno pastorale e in vista della festa diocesana della Madonna delle Grazie, che ricorre il 12 settembre. L’assemblea dei confratelli, composta in gran parte da giovani, si è riunita lo scorso 7 settembre, rieleggendo alla carica di priore Roberto Tittarelli. Gli altri componenti del Consiglio sono: Tommaso Vicarelli, vice priore; Francesco Tugliani, camerlengo; Fabio Ercoli, segretario; Federico Poggianti, provveditore; don Riccardo Pascolini, cappellano; don Simone Sorbaioli, custode.

L’assemblea, nel dettare le linee del prossimo triennio del suo consiglio, si è richiamata alle finalità principali della stessa Confraternita, tra cui la promozione di opere di carità, la diffusione di una maggiore venerazione del Santissimo Sacramento, della cultura della famiglia e della conoscenza della storia del Sant’Anello, reliquia ritenuta dalla pietà popolare l’anello con cui la Beata Vergine Maria fu sposata a san Giuseppe.

La Confraternita ha sede nella sala del “Sant’Anello” del complesso della cattedrale e suo prossimo appuntamento è la “calata del Sant’Anello” in San Lorenzo, nel giorno della festa diocesana della Madonna delle Grazie, sabato 12 settembre, alle 10.30. Nell’occasione si terrà il rito della vestizione di un nuovo membro della Confraternita, Emanuele Pettini.

Al termine dell’Assemblea, i confratelli sono stati ricevuti dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, che “ha avuto per tutti parole di gratitudine e di incoraggiamento per il servizio svolto alla Chiesa diocesana, affidando la loro opera alla protezione della Beata Vergine Maria delle Grazie”, si legge in una nota della diocesi umbra.