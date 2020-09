Usa: superati i 200mila morti per Covid-19

(da New York) Gli Stati Uniti hanno superato i 200mila morti per Covid-19. A riportarlo è il database della Johns Hopkins University. Gli Usa contano il 21% di tutte le morti confermate per Covid-19 nel mondo nonostante abbiano solo il 4% della popolazione mondiale. Il Coronavirus ha ucciso più persone rispetto ai morti sia nella Prima guerra mondiale che nella guerra del Vietnam messi insieme, secondo l’ufficio del censimento. “Il peggio deve ancora venire. Non penso sia una sorpresa, anche se vedo la tendenza a pensare che l’epidemia sta scomparendo”, ha detto Christopher Murray, direttore dell’Istituto per Health Metrics and Evaluation presso l’Università di Washington. L’istituto in uno studio di prospettiva ha pronosticato che entro il nuovo anno le vittime potrebbero essere oltre 370mila. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno riportato circa 61,09 morti ogni 100mila residenti, diventando così l’undicesimo Paese con il maggior numero di morti pro capite. Negli ultimi sette giorni, il Paese ha segnato una media di oltre 43.300 nuovi casi al giorno, in aumento di oltre il 19% rispetto a una settimana fa. I dati raccolti dal database contano 6.861.211 contagiati.