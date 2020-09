Consiglio permanente: Delle Foglie (Mcl), “pronti a tessere, con la Chiesa italiana, una rete di alleanze sociali”

“Pronti a tessere con convinzione e gratuità una rete di alleanze sociali per promuovere il bene comune, di ciascuno e di tutti”. L’invito lanciato ieri dal presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori della sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente trova “piena e convinta adesione del Movimento cristiano lavoratori (Mcl)”. È quanto dichiarato dal presidente Domenico Delle Foglie per il quale “è necessario, per chiunque abbia a cuore le sorti del Paese, costruire il benessere delle persone e delle comunità, tutelare la loro dignità, garantire la salvaguardia del creato, spendersi per costruire ponti di convivenza e abbattere i muri delle disuguaglianze”. “In sostanza – ha concluso Delle Foglie – anche il Movimento cristiano lavoratori è profondamente convinto di doversi assumere la responsabilità di affrontare strade nuove, lungo le quali ridisegnare il volto della nostra presenza ecclesiale e sociale”.