Regno Unito: Birmingham, via libera al “Muro eterno delle preghiere esaudite”, il più grande monumento cristiano del Paese

(Londra) È il monumento contemporaneo cristiano più imponente del Regno Unito e i sostenitori, tra i quali vi è l’arcivescovo cattolico di Birmingham Bernard Longley, hanno ottenuto il permesso di costruirlo qualche giorno fa. “Il muro eterno delle preghiere esaudite” è un’enorme striscia di Mobius, senza vero inizio o vera fine, fatta di un milione di mattoni ciascuno che mostra una richiesta a Dio che ha avuto buon fine. Sorgerà appena fuori la città di Birmingham e i visitatori potranno anche usare una app per leggere le parole delle preghiere sui mattoni, che saranno disponibili anche via audio, video e sms. Chiunque può inviare una preghiera al sito eternalwall.org.uk e, fino ad oggi, ne sono arrivate 24.794. Lo scopo della costruzione, alta 51 metri, che sarà visibile a mezzo milione di automobilisti ogni giorno, è proprio di preservare l’identità cristiana ricordando a tutti l’esistenza di Dio. Il costo sarà di quasi 10 milioni di euro dei quali 640mila sono già stati raccolti. L’idea è stata di Richard Gamble, ex cappellano della squadra di calcio del Leicester che afferma di aver avuto una visione. “Nel 2004 ho deciso di portare in giro una croce, nella contea del Leicestershire, durante il periodo pasquale per ricordare alle persone la figura di Gesù. Sono riuscito a coinvolgere 250mila persone”, ha spiegato Gamble. “Alla fine di quell’esperienza ho chiesto a Dio che cosa doveva essere la mia prossima chiamata e mi ha dato l’idea del muro”.