Carlo Acutis: Assisi, per la prima volta il suo corpo disponibile per la venerazione

Per la prima volta dalla morte, avvenuta il 15 ottobre 2006, la tomba del venerabile Carlo Acutis sarà aperta alla venerazione dal 1° al 17 ottobre, in occasione della beatificazione in programma il 10 ottobre, alle 16.30, nella Basilica superiore di San Francesco. Il corpo, traslato nel 2016 al santuario della Spogliazione, resterà lì e sarà visibile dal 1° ottobre. “In sinergia con la famiglia Acutis, i Francescani e il Comune – spiega il vescovo mons. Domenico Sorrentino –, tenendo conto delle restrizioni dovute al Covid, abbiamo pensato che la venerazione non dovesse concentrarsi nel solo giorno della Beatificazione ma potesse realizzarsi nell’arco di 17 giorni, durante i quali la tomba del giovane Carlo resterà aperta così da permettere ai moltissimi fedeli di poter vedere anche il corpo del beato”. Oltre ai posti all’interno della Basilica sono previsti maxi-schermo all’esterno e, comunque, anche per poter accedere alle aree esterne, sarà necessario il pass. Sono ancora disponibili alcuni posti: da domani mercoledì 23 settembre sul sito, alla sezione ‘Carlo Acutis’ è possibile registrarsi, mentre per gli altri momenti qui di seguito riportati l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento spazi. Tutti i momenti a cominciare dalla celebrazione con posti assegnati in base alla prenotazione sono organizzati nel rispetto della normativa anti-Covid.