Onu: Guterres (segretario generale), “cessate il fuoco globale entro fine anno”. “No a nuova guerra fredda”

Un nuovo appello per “un cessate il fuoco globale entro la fine dell’anno” e a fare di tutto “per evitare una nuova guerra fredda”: è stato lanciato oggi dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres durante l’assemblea generale che si è svolta in modalità virtuale. “E’ il momento per una nuova spinta collettiva verso la pace e la riconciliazione”, ha detto. “Ci stiamo muovendo in una direzione molto pericolosa, il mondo non può permettersi un futuro in cui le due maggiori economie dividano il globo in una grande frattura, ciascuna con le proprie regole commerciali e finanziarie, capacità della dorsale di internet e intelligenza artificiale”. Guterres ha ricordato che “un divario tecnologico ed economico rischia inevitabilmente di trasformarsi in un divario geostrategico e militare. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi”. Accennando ai vari problemi del mondo, tra cui i conflitti, il clima, la povertà e le disuguaglianze, Guterres ha parlato della pandemia di Covid-19 come “una crisi mai vista”. “Il Covid-19 non è solo un campanello d’allarme, è una prova generale per il mondo delle sfide a venire. Dobbiamo essere uniti, agire in modo solidale, ed essere guidati dalla scienza e legati alla realtà”. “Siamo di fronte a un momento cruciale – ha affermato -. Chi aveva fondato le Nazioni Unite 75 anni fa aveva vissuto una pandemia, una depressione globale, un genocidio e una guerra mondiale, e hanno modellato una risposta visionaria, che si è concretizzata nella nostra Carta, con le persone al centro. Oggi affrontiamo il nostro 1945”.