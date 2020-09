Coronavirus Covid-19: Nepal, evangelizzare con la Parola durante la pandemia. Corsi biblici online per laici

La Parola di Dio come seme e primo strumento di missione: con questo spirito il vicariato apostolico del Nepal ha lanciato un corso biblico online specificamente dedicato ai laici per aiutare le persone a crescere nella spiritualità e nella fede durante la pandemia di coronavirus. Come riferisce l’Agenzia Fides, il corso è tenuto direttamente dal vescovo Paul Simick, vicario apostolico del Nepal, in lingua nepalese. Prevede un’ora di incontro online ogni sabato. Del tutto gratuito, è iniziato il 12 settembre e proseguirà per diversi mesi. “Queste lezioni settimanali sulla Bibbia sono destinate ai laici per far riscoprire i tesori della Parola di Dio, in questo tempo di pandemia”, ha spiegato a Fides mons. Simick, che ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Secondo padre Samuel Lepcha, sacerdote del vicariato, “le persone apprezzano questo sforzo e ne traggono forte beneficio: l’iniziativa ci consente di diffondere e approfondire la Parola di Dio, fondamento della nostra fede”. Inoltre in tal modo si tiene vivo un cordone ombelicale tra i leader della Chiesa locale e i fedeli sparsi in varie parti del paese e bisognosi di una relazione diretta, a livello umano e spirituale, con sacerdoti e religiosi. I laici cattolici nepalesi apprezzano l’iniziativa: “Ringraziamo il vescovo Simick. Ci aiuta a andare alle radici della fede; è molto interessante conoscere le fonti e le origini della nostra religione”, dichiara a Fides Fidelma Tuladhar, donna cattolica che segue il corso. Rose Pradhan, madre di famiglia, spiega che “poiché le nostre chiese sono chiuse a causa del Covid-19 e attualmente non è possibile celebrare i Sacramenti in comunità, le esegesi e gli approfondimenti biblici offerti dal Vescovo sono fonte di apprendimento, alimentano il nostro spirito e rafforzano la fede”. I cattolici costituiscono una piccola parte della popolazione cristiana del Nepal, che è in maggioranza protestante. Secondo il Nepal Catholic Directory vi sono circa 8.000 cattolici nel Paese, principalmente nella regione orientale.