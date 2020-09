Dalla Chiesa: Carabinieri, il 28 settembre a Roma commemorazione del centenario della nascita

Lunedì 28 settembre, alle 10, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, in Roma, avrà luogo la commemorazione del centenario della nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lo rende noto l’Arma dei Carabinieri. L’impegno del generale nella lotta contro il terrorismo e contro la mafia verrà ricordato in una tavola rotonda con il giornalista Andrea Galli e il generale di divisione Giuseppe Governale. A seguire, in una tavola rotonda, il ricordo del generale da parte dei figli Nando, Rita e Simona. Per l’occasione sarà presentato il volume “Il mio valzer con papà” di Rita Dalla Chiesa. L’intervento conclusivo sarà del comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata, Giovanni Nistri.