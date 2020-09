Pellegrinaggi: Unitalsi emiliano-romagnola, confermata la presenza a Lourdes dal 16 al 19 ottobre

L’Unitalsi emiliano-romagnola conferma il pellegrinaggio a Lourdes dal 16 al 19 ottobre, grazie anche al contributo dell’Agenzia Petroniana Viaggi della curia di Bologna, che si è resa partner dell’Unitalsi. “Questa collaborazione – spiega Annamaria Barbolini, presidente della sezione Emilia-Romagna – ha l’intento di favorire il pellegrinaggio a quante più persone desiderose di vivere un’esperienza di evangelizzazione che l’Unitalsi con i suoi carismi può garantire, grazie all’attenzione rivolta ai più fragili. In questo momento, l’associazione è in grado di farsi prossima, garantendo il viaggio e la permanenza in assoluta sicurezza”. La compagnia aerea, inoltre, garantisce la permanenza di un aeromobile, qualora si presentasse la necessità di ripartire da Lourdes velocemente.

L’Unitalsi ricorda che si è appena svolto il pellegrinaggio ligure che conferma “la totale assenza di contagi a Lourdes e la sicurezza dello svolgimento del pellegrinaggio”. Dal 16 al 19 ottobre con l’Emilia-Romagna si uniranno pellegrini della sezione Triveneta. Parteciperanno la presidente dell’Unitasi Triveneta, Renata Stevan, e alcuni esponenti del consiglio direttivo nazionale.