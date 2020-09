Pontificia Facoltà teologica Sardegna: Cagliari, il 5 ottobre inaugurazione nuovo anno accademico. Presiede la messa mons. Mura

Lunedì 5 ottobre alle 17, nella chiesa Cristo Re, in via Scano a Cagliari, verrà celebrata la messa per l’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna e degli Istituti superiori di scienze religiose di Cagliari e di Sassari/Tempio Ampurias Euromediterraneo a essa collegati. Presiederà la concelebrazione eucaristica mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei, gran cancelliere della Facoltà teologica. Saranno presenti i vescovi della Conferenza episcopale sarda.