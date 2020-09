Droghe: Osservatorio Ue, secondo la commissaria Johansson si alimenta la minaccia della criminalità organizzata

Foto SIR/CE

“La Relazione europea sulla droga 2020 sottolinea i pericoli che la produzione e il traffico di droghe illecite rappresentano per la salute e la sicurezza dei cittadini dell’Ue”: la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson (nella foto) commenta a caldo i dati forniti da Emcdda sulle tossicodipendenze in Europa. “Il funzionamento dei lucrativi mercati delle droghe gestiti dai gruppi della criminalità organizzata nonché i livelli record di cocaina sequestrata unitamente ai sequestri di grandi volumi di eroina evidenziano la persistente minaccia rappresentata dai criminali che cercano di sfruttare le catene di approvigionamento, le rotte dei trasporti e i grandi porti per il traffico di droghe”. Secondo la commissaria, “la maggiore disponibilità di tutti i tipi di droghe illecite aggrava i rischi per la salute. La nuova agenda e piano d’azione dell’Unione in materia di droghe 2021-2025 fornisce il quadro politico e strategico per affrontare in modo efficace e globale le sfide in materia di sicurezza e salute pubblica legate alle droghe attraverso l’impiego di tutti gli strumenti pertinenti a livello locale, nazionale, dell’Ue e internazionale”.