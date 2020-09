Consiglio europeo: presidente Michel in quarantena. Summit dei 27 leader spostato al 1-2 ottobre

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è in quarantena e il summit dei capi di Stato e di governo previsto per il 24-25 settembre è stato rimandato al 1-2 ottobre. Ad annunciarlo su Twitter oggi il portavoce del presidente Michel, Barend Leyts. Il presidente avrebbe scoperto che un agente della sicurezza con cui è stato in contatto la scorsa settimana è risultato positivo al Covid. Sebbene il test effettuato ieri da Michel abbia dato risultato negativo, secondo le regole del Belgio deve fare la quarantena, a partire da oggi. Il presidente continuerà a fare regolarmente il test.