Sanità: Bari, domani il ministro Speranza incontra l’Ordine dei medici al “laboratorio di idee per il futuro della professione”

Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà a Bari per incontrare l’Ordine dei medici. A comunicarlo, lo stesso Ordine, con una nota pubblicata sul portale della Federazione nazionale.

Sono ormai più di mille i medici che hanno sottoscritto la lettera dei 143 giovani colleghi pugliesi sul futuro della medicina generale. Tra loro anche il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, che è anche presidente dell’Ordine di Bari, e il vice segretario generale di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Nicola Calabrese.

L’appello a “non giocare” con il futuro dei giovani medici e della medicina generale è stato subito raccolto dal ministro Speranza: domani alle 19:30, sarà a Bari per incontrare l’Ordine dei medici. Sarà presente una delegazione dei giovani firmatari dell’appello, oltre a una di medici specialisti che chiedono la corrispondenza uno a uno tra lauree in medicina e borse di specializzazione. Emblematico il titolo dell’evento: “Bari laboratorio di idee per il futuro della professione”.

L’appuntamento, riservato a medici e odontoiatri iscritti all’Ordine, è al Nicolaus Hotel di Bari (via Cardinale Agostino Ciasca, 27).